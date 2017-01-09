23:40 9 января | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Мне 65 лет, но все только начинается"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после получения награды ФИФА лучшему тренеру 2016 года отметил, что ему было приятно находиться в компании легенд мирового футбола. В прошлом сезоне итальянец сенсационно привел "лис" к их первому чемпионству в истории.

- Это чудесный вечер, - приводит пресс-служба ФИФА слова Раньери. - Для меня событие - уже то, что я на мероприятии со всеми легендами. А теперь мне вручили награду. Это просто безумие. То, что произошло в прошлом году в чемпионате Англии, - это потрясающе. Футбольный бог сказал, что "Лестер" обязан победить. И только так! Мне 65 лет, но для меня все только начинается!

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