Дубль Габбьядини помог "Ньюкаслу" сыграть вничью с "Саутгемптоном"

"Саутгемптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Англии - 2:2. Дубль в составе "сорок" сделал нападающий Маноло Габбьядини.

Отметим, команды занимают место в середине турнирной таблице премьер-лиги. "Святые" отстают от сегодняшнего соперника на 2 очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:2 (0:1)

Голы: Хэйден, 20 (0:1). Габбьядини, 49 (1:1). Перес, 51 (1:2). Габбьядини, 75 - с пенальти (2:2).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Ромеу (Дэйвис, 67), Лемина, Лонг (Остин, 82), Тадич, Габбьядини, Редмонд (Буфаль, 57).

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот, Лежен, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Шелви, Хэйден, Хоселу (Гэйл, 69), Атсу (Мерфи, 82), Перес (Мерино, 63).

Предупреждения: Йедлин, 40. Габбьядини, 77. Хэйден, 79.

Судья: Френд (Англия).

15 октября. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".