"Шапекоэнсе" проиграл в отборе Кубка Либертадорес

В ответном матче отбора Кубка Либертадорес "Васку да Гама" победил "Универсидад де Консепсьон" – 2:0. Бразильцы выиграли и в первой встрече (4:0). Таким образом, "Васку да Гама" вышел в финальный раунд квалификации.
В другой встрече "Насьональ" обыграл "Шапекоэнсе" – 1:0. По сумме двух встреч "Насьональ" оказался сильнее – 2:0.
Напомним, что матчи основного турнира начнутся 27 февраля.
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Васку да Гама" (Бразилия) – "Универсидад де Консепсьон" (Чили) – 2:0 (2:0)
Голы: Паулиньо, 6 (1:0). Пикачу, 42 (2:0).
Удаление: Эрасо, 49 (В).
Первый матч: 4:0.
"Насьональ" (Уругвай) – "Шапекоэнсе" (Бразилия) – 1:0 (1:0)
Гол: Ромеро, 6.
Первый матч: 1:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2018/