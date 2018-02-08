"Шапекоэнсе" проиграл в отборе Кубка Либертадорес

В ответном матче отбора Кубка Либертадорес "Васку да Гама" победил "Универсидад де Консепсьон" – 2:0. Бразильцы выиграли и в первой встрече (4:0). Таким образом, "Васку да Гама" вышел в финальный раунд квалификации.

В другой встрече "Насьональ" обыграл "Шапекоэнсе" – 1:0. По сумме двух встреч "Насьональ" оказался сильнее – 2:0.

Напомним, что матчи основного турнира начнутся 27 февраля.

Кубок Либертадорес

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Васку да Гама" (Бразилия) – "Универсидад де Консепсьон" (Чили) – 2:0 (2:0)

Голы: Паулиньо, 6 (1:0). Пикачу, 42 (2:0).

Удаление: Эрасо, 49 (В).

Первый матч: 4:0.

"Насьональ" (Уругвай) – "Шапекоэнсе" (Бразилия) – 1:0 (1:0)

Гол: Ромеро, 6.

Первый матч: 1:0.