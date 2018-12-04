Роналду и Месси посетят ответный финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитан "Барселоны" Лионель Месси посетят ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс", сообщает AS. Игра состоится 9 декабря на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Для Роналду это будет первый визит в столицу Испании после его перехода летом из "Реала" в "Юве".

Отмечается, что оба футболиста получили приглашение от президента "Реала" Флорентино Переса и будут во время игры сидеть рядом в ВИП-ложе.

Игра должна была изначально состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, но была сорвана из-за поведения болельщиков, забросавших камнями автобус "Боки". Первый финальный матч завершился вничью 2:2.