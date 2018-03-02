"Реал Гарсиласо" победил "Сантос", "Палмейрас" разгромил "Хуниор" в Кубке Либертадорес

Состоялись матчи группового турнира Кубка Либертадорес.
"Санта-Фе" и "Эмелек" сыграли вничью - 1:1. "Реал Гарсиласо" победил "Сантос" - 2:0. "Депортиво Лара" обыграл "Индепендьенте" - 1:0. "Палмейрас" в гостях разгромил "Хуниор" - 3:0. "Альянса" и "Бока Хуниорс" голов не забили - 0:0.
Кубок Либертадорес
Группа 4
"Санта-Фе" - "Эмелек" - 1:1 (1:0)
Голы: Морело, 42 (1:0). Ангуло, 57 (1:1).
Группа 6
"Реал Гарсиласо" - "Сантос" - 2:0 (1:0)
Голы: Видалес, 8 (1:0). Рамуа, 89 (2:0).
Группа 7
"Депортиво Лара" - "Индепендьенте" Ав - 1:0 (1:0)
Гол: Сьерра, 11 (1:0).
Группа 8
"Альянса" - "Бока Хуниорс" - 0:0
"Хуниор" - "Палмейрас" - 0:3 (0:1)
Голы: Бруну Энрике, 19 (0:1). Борха, 52 (0:2). Бруну Энрике, 71 (0:3).
Нереализованный пенальти: Альвес (Хуниор), 86 (мимо)
Удаление: Гутьеррес (Хуниор), 9.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2018/groups/