Покер Фреда принес "Атлетику Минейру" победу над "Спорт Бойз"

"Атлетику Минейру" во 2-м туре группового турнира Кубка Либертадорес обыграл "Спорт Бойз" - 5:2. Четыре мяча в этом поединке на свой счет записал экс-игрок сборной Бразилии Фред. Кроме того, победы сегодня одержали "Ботафого", "Эмелек" и "Ривер Плейт".
Кубок Либертадорес
Группа 1
"Атлетико Насиональ" - "Ботафого" - 0:2 (0:1)
Голы: Камилу, 39 (0:1). Гильерме, 90+3 (0:2).
Группа 3
"Эмелек" - "Индепендьенте" - 1:0 (0:0)
Гол: Пресиадо, 67 (1:0).
"Ривер Плейт" - "Мельгар" - 4:2 (3:2)
Голы: Эррера, 5 (0:1). Фернандес, 18 (1:1). Дриусси, 22 (2:1). Эррера, 26 (2:2). Мартинес, 27 (3:2). Дриусси, 67 (4:2).
Группа 6
"Атлетику Минейру" - "Спорт Бойз" - 5:2 (1:1)
Голы: Робинью, 5 (1:0). Тенорио, 11 (1:1). Мессидоро, 55 (1:2). Фред, 72 (2:2). Фред, 75 (3:2). Фред, 89 (4:2). Фред, 90+3 (5:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2017/groups/