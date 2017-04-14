07:12 | ФУТБОЛ — Кубок Либертадорес

Покер Фреда принес "Атлетику Минейру" победу над "Спорт Бойз"

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"Атлетику Минейру" во 2-м туре группового турнира Кубка Либертадорес обыграл "Спорт Бойз" - 5:2. Четыре мяча в этом поединке на свой счет записал экс-игрок сборной Бразилии Фред. Кроме того, победы сегодня одержали "Ботафого", "Эмелек" и "Ривер Плейт".

Кубок Либертадорес

Группа 1 

"Атлетико Насиональ" - "Ботафого" - 0:2 (0:1)

Голы: Камилу, 39 (0:1). Гильерме, 90+3 (0:2). 

Группа 3

"Эмелек" - "Индепендьенте" - 1:0 (0:0)

Гол: Пресиадо, 67 (1:0). 

"Ривер Плейт" - "Мельгар" - 4:2 (3:2)

Голы: Эррера, 5 (0:1). Фернандес, 18 (1:1). Дриусси, 22 (2:1). Эррера, 26 (2:2). Мартинес, 27 (3:2). Дриусси, 67 (4:2). 

Группа 6 

"Атлетику Минейру" - "Спорт Бойз" - 5:2 (1:1)

Голы: Робинью, 5 (1:0). Тенорио, 11 (1:1). Мессидоро, 55 (1:2). Фред, 72 (2:2). Фред, 75 (3:2). Фред, 89 (4:2). Фред, 90+3 (5:2). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2017/groups/

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