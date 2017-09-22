"Ланус" в серии пенальти обыграл "Сан-Лоренсо" и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

"Ланус" на своем поле обыграл "Сан-Лоренсо" в ответном мтаче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Основное время поединка завершилось со счетом 2:0 - голы забивали Жозе Санд и Николас Паскуини. Первую встречу выиграл "Сан-Лонесо" с таким же результатом, поэтому игра перешла в дополнительное время, а затем - в серию пенальти. 11-метровые лучше исполняли игроки "Лануса" - 4:3.

В полуфинале команда встретится с "Ривер Плейтом". Вторую путевку в финал разыграют бразильский "Гремиу" и эквадорская "Барселона".