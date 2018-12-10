Хуан Кинтеро: "Ривер Плейт" заслужил этот титул"

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро считает, что его команда заслужила победу в финале Кубка Либертадорес. Во втором финальном матче "Ривер" победил "Бока Хуниорс" со счетом 3:1 в дополнительное время, а второй мяч победителей забил Кинтеро.

– Мы заслужили этот титул, – цитирует AFP колумбийца. – Это было трудно, потому что соперник очень хорошо готов тактически и физически. Мы знали, что должны бороться до конца.

В моменте с голом я увидел пространство и решил пробить. Хорошо, что удалось обработать мяч одним касанием. Получился хороший удар.