Вячеслав Чанов: "Максименко пока не хватает стабильности"

Тренер вратарей "Арсенала" и бывший наставник Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов лестно отозвался об игре Александра Максименко, который накануне пропустил три мяча в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3).

– В чем природа ошибки спартаковского вратаря Александра Максименко в эпизоде с третьим пропущенным от ПАОК мячом?

– Парень пока вроде бы неплохо смотрится, выручает, но ему не хватает стабильности в силу молодости. Здесь была ошибка в технике приема мяча, дал оценку игре Максименко Чанов.

– Стоит ли "Спартаку" и дальше доверять Максименко?

– Со стороны трудно смотреть. Его тренер должен смотреть. Если он поймет, что этот гол надломил Максименко, то стоит дать паузу голкиперу. Однако если место в запасе ударит по Александру, то лучше дать ему возможность играть дальше. На мой взгляд, вратарь должен иметь право на ошибку.

– Не слишком ли рискованно делать ставку на молодого парня в Лиге чемпионов?

– А почему нет? У нас есть такие примеры. Очень важно умение тренерского штаба увидеть мастерство и прогресс футболиста. Если его выпускают в этом сезоне, значит, видят, что он сейчас лучший. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)