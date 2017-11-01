Виктор Гончаренко: "В перерыве получилось раскрепостить команду"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1) отметил, что армейцы показали свой характер, передает спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

- Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе, - сказал Гончаренко. - Хотя по итогам трех таймов с "Базелем" в это тяжело было поверить. Команда показала, что с характером у нее в порядке. Можно говорить о действиях Дзагоева или Головина в центре поля, о спасении Акинфеева в концовке встречи. Все пошло в копилку. Рады продолжить свой путь.

- Что сказали в перерыве игрокам, что во втором тайме на поле появилась совсем другая команда?

- Команда была закрепощенная. Нашей задачей было раскрепостить команду. Что у нас и получилось.