Скауты 25 клубов посетили матч "Бенфика" - ЦСКА

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА, который прошел во вторник в Лиссабоне и завершился победой армейцев со счетом 2:1, посетили скауты 25 европейских клубов. Список, в котором значатся "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Интер" и дортмундская "Боруссия", опубликовал в своем Твиттере португальский журналист Том Кундерт.

Напомним, что счет был открыт игроком "Бенфики" Сеферовичем, но благодаря голам Витинью и Тимура Жамалетдинова армейцы одержали волевую победу.