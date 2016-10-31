20:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сесар Навас: "У "Ростова" будет мало возможностей в игре с "Атлетико", их надо ценить"

Сесар НАВАС на пресс-конференции в Мадриде. Фото REUTERS
Сесар НАВАС на пресс-конференции в Мадриде. Фото REUTERS
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Защитник "Ростова" Сесар Навас в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что рад снова играть в родной Испании, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам футболиста, встреча с мадридцами обещает быть очень непростой.

 
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- Что вас больше всего беспокоит перед игрой?

- "Атлетико" - чрезвычайно сильная команда, которая одинаково хорошо действует в обороне и атаке. При этом атакующие игроки очень опасны как на флангах, так и в центре. Плюс железная оборона. Словом, очень беспокоит это все.

- После стольких лет в России какие ощущение от предстоящего матча в Испании?

- Очень доволен, что снова сыграю в своей стране. Завтра с трибуны за мной будут наблюдать друзья и семья, и я очень рад этому.

- "Атлетико" долго не проигрывает дома...

- Это мощная команда, в атаке отличный выбор игроков, действующих очень результативно. Нам надо не дать им подобраться к воротам, не дать забить легкие голы. Понятно , что у нас самих будет мало возможностей, и их надо ценить и пытаться реализовать.

- Что делать в центре защиты, чтобы противостоять быстрым мобильным форвардам хозяев?

- Нам надо быть более сконцентрированными. В принципе, делать надо то же, что и обычно, но быстрее принимать решения, говорить с партнерами, не допускать даже секундной потери внимания.

 
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- Чем отличается "Ростов" от вашей прежней команды - "Рубина"?

- Это совсем разные истории. У "Рубина" был куда более мощный состав, и клуб преследовал другие цели, постоянно выступал в еврокубках. "Ростов" - команда более скромная, и спасибо главному тренеру Курбану Бердыеву, что с такими ограниченными возможностями смог занять второе место, вывести нас в Лигу чемпионов и достойно выглядеть в ней.

- Какой вам видится завтрашняя игра?

- Мы будем больше обороняться, чем атаковать. Постараемся сохранить свои ворота сухими и поймать свой момент. И это будет непростой матч для "Атлетико". 

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