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Роберто Карлос: "Буффону будет сложно забрать "Золотой мяч" у Криштиану Роналду"

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос считает, что вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону будет сложно взять "Золотой мяч". По его словам, главным претендентом на награду является форвард "Реала" Криштиану Роналду.

– Конечно, Буффон – лучший вратарь в истории, но посмотрите, что делает Криштиану Роналду. У него сложно забрать "Золотой мяч", – цитирует Goal Роберто Карлоса. – Он лучший в мире.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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