Виктор Гончаренко: "Больше всего огорчил Рамос. Особенно на контрасте с благородством Буффона"

Белорусский наставник ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "Прессболу" рассказал, что в финале Лиги чемпионов переживал за "Ювентус". По словам наставника, его очень огорчило поведение защитника "Реала" Серхио Рамоса.
– В финале Лиги чемпионов болели...
– ...за "Ювентус".
- Огорчились?
- Больше всего – поведением Серхио Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона. Рамос повел себя неадекватно и уровню матча, и тому, что происходило на поле. За этим скрывается интересное явление. Команды уровня "Реала" выгадывают привилегии, оказывая колоссальное воздействие на судей. Принцип такой: идет агрессивный наглый фол для срыва атаки соперника, и при этом вся команда кричит, что ничего не было. И наоборот, когда останавливают своих. Когда такая реакция постоянна, арбитры начинают сомневаться. Такое давление на них – в философии клуба.
Мы видели это еще в БАТЭ. Помните, Хагушу дали в Мадриде вторую желтую за рядовой фол против Дренте, а когда Рамос локтем въехал в лицо Сосновскому, рефери отвернулся? Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф. То есть исчезли проявления почитания. Так и против "Реала" приходится бороться не только с игроками во главе с Криштиану, но еще и с историей, традициями, давлением трибун. Не каждый, в том числе и судья, готов это выдержать.
вперёд Спартак!
Похоже, Ганчаренка подзабыл басню "Слон и Моська" и рассуждает о Рамосе, не стоя его ногтя. Это напоминает надписи на заборах)))))
12:09 7 июня
Cepten
Описываю момент (все могут посмотреть повторы). Рамос выбил в подкате мяч у Куадрадо. Причем в таком подкате, когда сначала выбивается мяч, а потом сносится соперник. Вообще я бы за такое тоже наказывал!! Но это пока допускается (мы в конце концов требуем, чтобы все было по правилам). Разочарованный Кударадо на нервах пнул Рамоса куда-то в ступню (если пыром в щиколотку, то это больно), либо шипами наступил на ногу (это тоже больно), когда мимо проходил. В ТВ трансляции все было видно только в прямом эфире, на повторах их показывали выше пояса, показалось, что Рамом падает от прикосновения рукой - и это было возмутительно. Гончаренко так же, как и большинство критиканов, эпизод не просматривал. Для примера посмотрите на ютубе: "Рамос- Куадрадо, красная карточка в финале лиги чемпионов Ювентус- Реал". Кстати, боковой судья был в 1 метре, он все видел. Считаю, что это не тянуло на желтую карточку, тем более в таком матче. Я бы на месте сказал Куадрадо, что я все видел, и не дай бог еще хоть какое нарушение, то выгоняю с поля! Рамоса обвинять бы не стал. На нем сфолили, он упал. Это уже на автомате у профессионалов. P.S. Вообше не понял, причем здесь "благородство Буффона". Буффонище вообще красавец, но причем здесь его благородство??? Как он его проявил в этом матче. Ох уж эти дешевые приемчики в журналистике - контрасты, передергивания...
10:53 7 июня
RobertH
Ну там без Гончаренко все знали,что у Реала целый набор грязненьких с точки зрения игровой порядочности клоунов.Пепе и Рамос самые активные в этом плане.А Гончаренко сам имеет "радость" у себя в виде неадеквата Вернблума,который привык при Слуцком,и с одобрения "самого" хозяина ,всех калечить и потом ещё орать на судей.Если Рамос с Пепе просто подленькие симулянты,то этот конский "орёл" ещё и псих натуральный,так как постоянно сам с собой разговаривает и смеется по ходу.
08:34 7 июня
Flamenco
Гончвренко в точку!!! Выцыганили победу три два расти
01:36 7 июня
баламошка
"Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф".//////////////////))))))) Папаша, видать, поумнее своего сына-дурака был))
00:49 7 июня
guy1984
Очень не глупый мужик.
00:25 7 июня
shpasic
мы это видели в в РФПЛ, когда вернблумы, дзюбы, глушаковы и прочие орут на судей и выходят сухими их воды.
00:11 7 июня
Ivenhoe
Да, эти "звезды" достали своим поведением - и Роналду, и Рамос, и Суарес, и Яя Туре. Собственно, а чего еще от них ожидать?..
00:05 7 июня