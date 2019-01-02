Президент "Атлетико": "Мы не боимся Роналду"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что футболисты его клуба не боятся нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Эти команды встретятся в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

- "Ювентус" - одна из лучших команд Европы, но мы попытаемся сделать так, чтобы они вылетели из Лиги чемпионов, - приводит слова Сересо Tuttosport. - Роналду? Мы сталкивались с ним много раз. Мы уважаем его, но не боимся. Он является невероятным игроком, который доказывает свою ценность в "Ювентусе".

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за "Ювентус", забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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