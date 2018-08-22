Ненад Крстичич: "Ничья - положительный результат для "Црвены Звезды"

Полузащитник "Црвены Звезды" Ненад Крстичич поделился впечатлениями после матча с "Зальцбургом" (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Положительный результат для нас. Мы не пропустили дома, это важно для нас, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Нам было очень сложно. Соперник владел мячом, но мы не позволили им создать много моментов. У нас было больше шансов забить. Я считаю, что у нас есть шанс пойти дальше. Ответная игра будет похожа на первую. Мы снова позволим им контролировать мяч и создадим моменты. Я уверен, что мы сможем забить и выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ответный матч пройдет 29 августа в Австрии.