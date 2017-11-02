Лоренцо Инсинье: "Результат матча с "Манчестер Сити" не справедлив"

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье после поражения от "Манчестер Сити" (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что его команда не заслуживала поражения в этой игре. Футболист отметил, что исход встречи решил один момент во втором тайме.

– На мой взгляд, результат не справедлив, учитывая проделанную нами работу, – цитирует официальный сайт УЕФА Инсинье. – Думаю, по большей части мы доминировали в этом мачте. Если мы будем играть в том же духе, то сможем претендовать на что-то большее. Их вратарь проделал много работы, поэтому вместе победы 3:2, мы получили 2:3 через несколько секунд после момента Кальехона. Это самое большое сожаление: мы упустили важный шанс, и нас за это немедленно наказали.