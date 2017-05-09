Джанлуиджи Буффон: "Два года назад все говорили, что это был мой последний финал ЛЧ, но я продолжал мечтать"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Монако" (2:1) отметил, что команде пришлось крайне тяжело. Туринцы по итогам двух встреч вышли в финал турнира, который состоится 3 июня в Кардиффе.

– Нам было очень тяжело, несмотря на победу в первой игре со счетом 2:0, – сказал для Mediaset Premium Буффон. – Если бы мы вышли на этот матч с недооценкой соперника, нам было бы еще тяжелее. С правильным менталитетом вы можете преодолеть любые препятствия.

"Ювентус" вышел в финал, но это никогда не было нашей главной целью, потому что у нас есть планы и на решающую игру. Я очень счастлив, потому что нахожусь в хорошей форме, играю с прекрасными футболистами и выступаю за большой клуб. Без всего этого мне бы не выпал шанс вновь сыграть в финале Лиги чемпионов.

Два года назад все предполагали, что это был мой последний финал Лиги чемпионов, но еще тогда я сказал: "Вы должны продолжать верить в свои мечты".

Трансляция матча "Ювентус" - "Монако"