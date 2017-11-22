Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча с "Бенфикой"

Сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Бенфикой". Встреча в Москве начнется в 20.00.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Бенфика"

Прогноз Winline – П1 2.13 – Н 3.39 – П2 3.62

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Бенфика".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" – в среду, 22 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, Набабкин - Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Головин, Щенников - Вернблум, Витинью.

"Бенфика": Варела - Андре Алмейда, Жардел, Луизау, Гримальдо - Фейса - Сальвио, Пиззи, Филипе Аугусту, Жонас - Хименес.

ПОТЕРИ: А.Березуцкий, Миланов (оба - травма) - Жулиу Сезар, Рубен Диаш, Фейса, Филиппе Аугусту (все – травма).