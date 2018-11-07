"Барслона" первой вышла в плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" гарантировала для себя участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого каталонцам хватило ничьей с "Интером" в 4-м туре - 1:1.

Каталонцы набрали 10 очков и лидируют в турнирной таблице. У "Интера" - 7 очков, у "Тоттенхэма" - 4. Итальянская и английская команда не смогут одновременно обойти испанцев, поэтому "Барса" не опустится ниже второго места.

Даже в том случае, если команды наберут одинаковое количество очков - 10, "Барселона" все равно будет выше по дополнительным показателям.