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"Барселона" в Мадриде разгромила "Реал"

Сегодня. Мадрид. "Реал" – "Барселона" – 0:3. 54-я минута. Луис СУАРЕС (слева) празднует первый гол каталонской команды. Фото REUTERS
Сегодня. Мадрид. "Реал" – "Барселона" – 0:3. 54-я минута. Луис СУАРЕС (слева) празднует первый гол каталонской команды. Фото REUTERS
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"Реал" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании проиграл "Барселоне" (0:3). Голами в составе каталонской команды отметились Луис СуаресЛионель Месси (с пенальти) и Алейш Видаль

На 63-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник мадридцев Даниэль Карвахаль – он рукой отбил летевший в ворота мяч.

Теперь преимущество лидирующей "Барселоны" над идущим на четвертом месте "Реалом", у которого есть игра в запасе, составляет 14 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

17-й тур

"Реал" – "Барселона" – 0:3 (0:0)

Голы: Л.Суарес, 54 (0:1). Месси, 64 - с пенальти (0:2). Алейш Видаль, 90+3 (0:3).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Бэйл, 72), Модрич, Кроос, Ковачич (Асенсио, 72), Бензема (Начо, 66), Криштиану Роналду.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Паулинью (Андре Гомиш, 84), Ракитич, Бускетс (Алейш Видаль, 90+2), Иньеста (Семеду, 77), Месси, Л.Суарес.

Предупреждения: Фермален, 18. Серхио Рамос, 59. Марселу, 83. Бускетс, 88.

Удаление: Карвахаль, 63.

Судья: Санчес Мартинес.

23 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 80264 зрителей

Трансляция матча "Реал" – "Барселона" // Турнирная таблица чемпионата Испании

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (105)
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Pablo_75

МанСити - 18-я победа подряд, 60 мячей в первом круге. Это я к тому, что Сити и ПСЖ уже явно не слабее Барсы-Реала-Баварии, и для Мадрида сезон запросто может закончиться в 1/8... Чего ему и желаю...

21:17

Шалманист

Барса смогла, а РЕАЛ нет... Отдельный нереспект судейке - тащил барсуков за уши всю игру и вытащил таки, сучёныш! Единственным моментом, который прям порадовал, - до чего же классного леща Серхио Рамос этому симулянту отвесил!!! Просто блеск!

19:08

кузя23

Thomas_Boy_ Говорят, за "Реал" играет лучший футболист Мира. Не понимаю, почему он сегодня не вышел на поле. 17:08_Он пока в "Краснодаре".

18:42

zenitoman

Барса передала эстафету ПСЖ в ЛЧ!

18:33

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Про ето я знаю. Винлайн контора, она не только тебе вернула. Но это была разовая акция, а Чмокины секретные не-попанские конторы ему возвращают ставку в 97% случаев. Последние годы даже его оправдательное блеяние не слушают, а сразу отдают. Ибо - репутация.

18:05

Бу-га-га!

Во как.... Удивительно. А шо, Чмока разве не на Барсу ставил? Матч-то уже закончился.

17:58

Thomas_Boy_

Бу-га-га! _________ Так-то и у меня такое было. Мне букмекеры после 0:7 бабло вернули, так как я доказал, что "Спартак" был сильнее и еще в первом тайме побеждать должОн был. Кстати, с процентами вернули.

17:55

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Бу-га-га! ///Дык. А какие термины красивые: Ритбергер, Лутц ,триксель он же аксель, даже Тулуп есть. А тута в футбике акромя дриблинга и хеттрика и нет ничего. А там еще и музыка Вагнера(не Лав) и Баха(не преза МОКи) и вообще лед искрится, коньки скользят, а тута ковыряются среди трех травинок.

17:55

Бу-га-га!

Гаттузо Крут!!!!____ Экие у тебя интересы разносторонние... Небо и земля. Вапще рядом не лежали.

17:50

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ Папиным прогнозам могут помешать сбыться только стихийные бедствия и форс-мажоры в виде раздвижной крыши и предвзятого судейства. Но в таком случае не попанские конторы возвращают Папе деньги, или производят перерасчёт ставки с учётом пОданых угловых и вброшеных аутов. А то и просто, дают Папе выйгрыш, если Папа скажет, что: "всё должно было ещё в первом тайме решиться"

17:46

Angeldust

А где это дурачок-то, Бней, который. Что он там писал? Лучшая команда, ее не победить в Мадриде? Где твой язык? В одном месте уже?

17:45

ЮКИ

хотелось бы услышать того горе-спеца,который Угадал счёт,но промахнулся с Победителем!Лёва это Класс,Лёва это Сила!

17:44

Thomas_Boy_

Millwall82 _________ Так-то сперва Согаз выиграйте, а потом о Конце Света поговорим.

17:42

tryam

Это не Реал а посмещище

17:42

Thomas_Boy_

Я так-то думаю, папа сегодня мадридских лошков вертит или других каких?

17:39

Millwall82

Thomas_Boy_, ты не понимаешь! В этом году произошло страшное. Конец света неизбежен. Ведь Майа об этом писали,что когда ИгАрь останется сухим, а ЦСКА внезапно займет 3 место, то страшные пророчества сбудутся.

17:39

serzheo

Ну к слову ничего особенного. Я ждал большего. Моментов голевых мало ударов еще меньше. У нас в согазе бывают игры гораздо ярче.

17:38

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А тупарик Шмока теперь пошел бутылки собирать на новую хату...у-ха-ха.

17:37

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ Так-то не важно. Скоро вот ЧМ. Надеюсь на папиных прогнозах изи мани заработать. Папа все заранее знает, а уж после матчей счет предсказывает со 100% попаданием.

17:36

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Фигня. Грязный дог. А в это время Тарасова и Морозов победили в фигурном катании. А сейчас начнут прокат наши красавицы ,наши девушки. А этот концерт набреолиненных голубцов- это псевдо , одним словом суррогат.

17:36

Бу-га-га!

А главные Чмокины спортивные открытия в 2017, это сборная Румынии-90 и завсегдатай ЛЧ Марибор.

17:33

svi_57

Лионель МЕССИ:"В перерыве анализ от Валерий Георгича послушали, вышли потом и порвали сливок по его лекалам и заветам. Всё просто..." - это 5+

17:31

Бу-га-га!

... А Ибрагимович набрал не великолепную форму, а фантастическую.

17:31

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ СЭ виноват. Во-первых, до матча прогноз опубликовал, а во-вторых - вовсе даже и не Папин прогноз.

17:30

Бней Иегуда

Мой главный прогноз в 2017-м, что Ватный уедет 10 декабря в длительную командировку, бгг.)) Цитата имеецца.)) За слова отвечаем.))

17:29

Millwall82

Лучше бы политические дебаты показали. Нечего плодить барсо и реалоглоров.

17:29

Очень плохой мальчик

Зидан не тренер.

17:29

Бу-га-га!

В Рио ездил, Чмока. По твоим пророчествам на парный женский теннис ставил. В Олимпийском турнире. Изи мани.

17:28

Лионель МЕССИ

Как детей, право слово. Даже жаль немного кривоножек под конец матча стало...

17:25

Manstrehct

Гениальный ход Зидана..Ковачич против Месси.Тьфу !

17:25