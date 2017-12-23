"Барселона" в Мадриде разгромила "Реал"

"Реал" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании проиграл "Барселоне" (0:3). Голами в составе каталонской команды отметились Луис Суарес, Лионель Месси (с пенальти) и Алейш Видаль.
На 63-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник мадридцев Даниэль Карвахаль – он рукой отбил летевший в ворота мяч.
Теперь преимущество лидирующей "Барселоны" над идущим на четвертом месте "Реалом", у которого есть игра в запасе, составляет 14 очков.
Чемпионат Испании
Ла лига
17-й тур
"Реал" – "Барселона" – 0:3 (0:0)
Голы: Л.Суарес, 54 (0:1). Месси, 64 - с пенальти (0:2). Алейш Видаль, 90+3 (0:3).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Бэйл, 72), Модрич, Кроос, Ковачич (Асенсио, 72), Бензема (Начо, 66), Криштиану Роналду.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Паулинью (Андре Гомиш, 84), Ракитич, Бускетс (Алейш Видаль, 90+2), Иньеста (Семеду, 77), Месси, Л.Суарес.
Предупреждения: Фермален, 18. Серхио Рамос, 59. Марселу, 83. Бускетс, 88.
Удаление: Карвахаль, 63.
Судья: Санчес Мартинес.
23 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 80264 зрителей
Трансляция матча "Реал" – "Барселона" // Турнирная таблица чемпионата Испании
Результативная атака "Барселоны" и гол Суареса 0:1 #РеалБарселона #ElClasico pic.twitter.com/IXKRcs0fRD– СЭ Футбол (@football_se) 23 декабря 2017 г.
За что удалили Карвахаля #РеалБарселона #ElClasico pic.twitter.com/6Hu0l7XP1h– СЭ Футбол (@football_se) 23 декабря 2017 г.
Месси забивает второй гол с пенальти 0:2 #РеалБарселона #ElClasico pic.twitter.com/JS0wXqAb8W– СЭ Футбол (@football_se) 23 декабря 2017 г.
Алейш Видаль с подачи Месси устанавливает окончательный счет 0:3 #РеалБарселона #ElClasico pic.twitter.com/5odLn7pol7– СЭ Футбол (@football_se) 23 декабря 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Pablo_75
МанСити - 18-я победа подряд, 60 мячей в первом круге. Это я к тому, что Сити и ПСЖ уже явно не слабее Барсы-Реала-Баварии, и для Мадрида сезон запросто может закончиться в 1/8... Чего ему и желаю...
21:17
Шалманист
Барса смогла, а РЕАЛ нет... Отдельный нереспект судейке - тащил барсуков за уши всю игру и вытащил таки, сучёныш! Единственным моментом, который прям порадовал, - до чего же классного леща Серхио Рамос этому симулянту отвесил!!! Просто блеск!
19:08
кузя23
Thomas_Boy_ Говорят, за "Реал" играет лучший футболист Мира. Не понимаю, почему он сегодня не вышел на поле. 17:08_Он пока в "Краснодаре".
18:42
zenitoman
Барса передала эстафету ПСЖ в ЛЧ!
18:33
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Про ето я знаю. Винлайн контора, она не только тебе вернула. Но это была разовая акция, а Чмокины секретные не-попанские конторы ему возвращают ставку в 97% случаев. Последние годы даже его оправдательное блеяние не слушают, а сразу отдают. Ибо - репутация.
18:05
Бу-га-га!
Во как.... Удивительно. А шо, Чмока разве не на Барсу ставил? Матч-то уже закончился.
17:58
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Так-то и у меня такое было. Мне букмекеры после 0:7 бабло вернули, так как я доказал, что "Спартак" был сильнее и еще в первом тайме побеждать должОн был. Кстати, с процентами вернули.
17:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Бу-га-га! ///Дык. А какие термины красивые: Ритбергер, Лутц ,триксель он же аксель, даже Тулуп есть. А тута в футбике акромя дриблинга и хеттрика и нет ничего. А там еще и музыка Вагнера(не Лав) и Баха(не преза МОКи) и вообще лед искрится, коньки скользят, а тута ковыряются среди трех травинок.
17:55
Бу-га-га!
Гаттузо Крут!!!!____ Экие у тебя интересы разносторонние... Небо и земля. Вапще рядом не лежали.
17:50
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Папиным прогнозам могут помешать сбыться только стихийные бедствия и форс-мажоры в виде раздвижной крыши и предвзятого судейства. Но в таком случае не попанские конторы возвращают Папе деньги, или производят перерасчёт ставки с учётом пОданых угловых и вброшеных аутов. А то и просто, дают Папе выйгрыш, если Папа скажет, что: "всё должно было ещё в первом тайме решиться"
17:46
Angeldust
А где это дурачок-то, Бней, который. Что он там писал? Лучшая команда, ее не победить в Мадриде? Где твой язык? В одном месте уже?
17:45
ЮКИ
хотелось бы услышать того горе-спеца,который Угадал счёт,но промахнулся с Победителем!Лёва это Класс,Лёва это Сила!
17:44
Thomas_Boy_
Millwall82 _________ Так-то сперва Согаз выиграйте, а потом о Конце Света поговорим.
17:42
tryam
Это не Реал а посмещище
17:42
Thomas_Boy_
Я так-то думаю, папа сегодня мадридских лошков вертит или других каких?
17:39
Millwall82
Thomas_Boy_, ты не понимаешь! В этом году произошло страшное. Конец света неизбежен. Ведь Майа об этом писали,что когда ИгАрь останется сухим, а ЦСКА внезапно займет 3 место, то страшные пророчества сбудутся.
17:39
serzheo
Ну к слову ничего особенного. Я ждал большего. Моментов голевых мало ударов еще меньше. У нас в согазе бывают игры гораздо ярче.
17:38
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А тупарик Шмока теперь пошел бутылки собирать на новую хату...у-ха-ха.
17:37
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Так-то не важно. Скоро вот ЧМ. Надеюсь на папиных прогнозах изи мани заработать. Папа все заранее знает, а уж после матчей счет предсказывает со 100% попаданием.
17:36
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Фигня. Грязный дог. А в это время Тарасова и Морозов победили в фигурном катании. А сейчас начнут прокат наши красавицы ,наши девушки. А этот концерт набреолиненных голубцов- это псевдо , одним словом суррогат.
17:36
Бу-га-га!
А главные Чмокины спортивные открытия в 2017, это сборная Румынии-90 и завсегдатай ЛЧ Марибор.
17:33
svi_57
Лионель МЕССИ:"В перерыве анализ от Валерий Георгича послушали, вышли потом и порвали сливок по его лекалам и заветам. Всё просто..." - это 5+
17:31
Бу-га-га!
... А Ибрагимович набрал не великолепную форму, а фантастическую.
17:31
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ СЭ виноват. Во-первых, до матча прогноз опубликовал, а во-вторых - вовсе даже и не Папин прогноз.
17:30
Бней Иегуда
Мой главный прогноз в 2017-м, что Ватный уедет 10 декабря в длительную командировку, бгг.)) Цитата имеецца.)) За слова отвечаем.))
17:29
Millwall82
Лучше бы политические дебаты показали. Нечего плодить барсо и реалоглоров.
17:29
Очень плохой мальчик
Зидан не тренер.
17:29
Бу-га-га!
В Рио ездил, Чмока. По твоим пророчествам на парный женский теннис ставил. В Олимпийском турнире. Изи мани.
17:28
Лионель МЕССИ
Как детей, право слово. Даже жаль немного кривоножек под конец матча стало...
17:25
Manstrehct
Гениальный ход Зидана..Ковачич против Месси.Тьфу !
17:25