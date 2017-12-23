"Барселона" в Мадриде разгромила "Реал"

Сегодня. Мадрид. "Реал" – "Барселона" – 0:3. 54-я минута. Луис СУАРЕС (слева) празднует первый гол каталонской команды. Фото REUTERS

"Реал" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании проиграл "Барселоне" (0:3). Голами в составе каталонской команды отметились Луис Суарес, Лионель Месси (с пенальти) и Алейш Видаль.

На 63-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник мадридцев Даниэль Карвахаль – он рукой отбил летевший в ворота мяч.

Теперь преимущество лидирующей "Барселоны" над идущим на четвертом месте "Реалом", у которого есть игра в запасе, составляет 14 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

17-й тур

"Реал" – "Барселона" – 0:3 (0:0)

Голы: Л.Суарес, 54 (0:1). Месси, 64 - с пенальти (0:2). Алейш Видаль, 90+3 (0:3).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Бэйл, 72), Модрич, Кроос, Ковачич (Асенсио, 72), Бензема (Начо, 66), Криштиану Роналду.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Паулинью (Андре Гомиш, 84), Ракитич, Бускетс (Алейш Видаль, 90+2), Иньеста (Семеду, 77), Месси, Л.Суарес.

Предупреждения: Фермален, 18. Серхио Рамос, 59. Марселу, 83. Бускетс, 88.

Удаление: Карвахаль, 63.

Судья: Санчес Мартинес.

23 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 80264 зрителей

Трансляция матча "Реал" – "Барселона" // Турнирная таблица чемпионата Испании