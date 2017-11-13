Жена Аршавина: "Готова дать Андрею последний шанс. Хочу начать все с чистого листа"

Жена бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина, ушедшая от игрока, призналась, что была потрясена публичным выступлением мужа, рассказавшего об их разрыве. Ранее хавбек, в прошлом сезоне выступавший за казахстанский "Кайрат", выразил надежду на то, что супруга простит его.

– Это очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность, – цитирует "Лайф" жену Аршавина. - Я оценила этот шаг, для меня это важно! Я хочу начать все с начала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему еще один шанс.

Мы стали общаться так, будто вот только познакомились. Как будто только начались наши отношения. Мы не возвращаемся к тем темам (о разводе. - Прим. "СЭ")... Когда он приедет, я хочу просто обнять его, поцеловать и сказать, что люблю. Оставался же всего один шаг до развода. Ну вообще один.

Андрей Аршавин: "Не думаю о разводе"