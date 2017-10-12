СМИ: от Андрея Аршавина ушла жена

36-летний нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина расстались спустя год после бракосочетания, утверждает Life. Как утверждает издание, девушка сама выступила инициатором разрыва. О причинах она говорит уклончиво, намекнув, что это как-то связано с ее профессией. По ее словам, все прошло без слёз и скандалов.

- Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят... Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так, - отметила Казьмина. - Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла.

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017-го у них родилась общая дочь Есеня.