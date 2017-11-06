Андрей Аршавин: "Надеюсь, что жена простит меня и вернется"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин надеется, что его жена Алиса Казьмина сможет простить его и вернется в семью. Ранее стало известно, что вторая супруга футболиста "Кайрата" ушла от него, выступив инициатором разрыва.

– Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы, – цитирует "СтарХит" Аршавина. – Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить... Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется.

Трудно сказать, как долго она шла к этому. Но я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной – это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим. Моя мама, Татьяна Ивановна, сильно расстроилась, когда узнала, что мы расстались. Она с самого начала подружилась с Алисой, нашла общий язык с детьми, часто приезжала в Алма-Ату, гуляла с ними, помогала воспитывать, все вместе болели за меня на стадионе.

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017-го у них родилась общая дочь Есеня.