Андрей Аршавин: "Не думаю о разводе"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сообщил, что на этой неделе намерен встретиться со своей женой Алисой Казьминой, которая ушла от него в октябре. Выступающий за "Кайрат" полузащитник отметил, что в последнее время редко общался с супругой.

- Общались в это время (выступления за "Кайрат". - Прим. "СЭ") мало. В основном, конечно, пытался выстраивать диалог я – писал, звонил, – цитирует "СтарХит" Аршавина. – Жена много работает в Санкт-Петербурге, на ней дети, она прекрасная мама, заботливая, внимательная. Если честно, очень скучаю и по своему ребенку – маленькой Есене, и по детишкам Алисы. Мы с ними одна команда – все-таки шесть лет вместе живем. Вчера у меня состоялся последний матч в рамках чемпионата. Вернусь в Питер: надеюсь, что жена передумает и мы снова будем единым целым.

Конечно, случалось, что мы ругались, как и все, к тому же оба достаточно эмоциональные люди, но в целом была нормальная семейная жизнь. Каких-то громких скандалов вообще не помню, так, по мелочи. Я не думаю о разводе и не планирую по собственной инициативе подавать на него, только если Алиса все-таки захочет это сделать.

Изменила ли меня эта ситуация? Жизнь покажет, сделал я выводы или нет!