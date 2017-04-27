В сирийском Алеппо состоялся первый официальный матч под присмотром российских военных

В сирийском городе Алеппо состоялся первый официальный матч после освобождения, сообщает ТАСС. В этом поединке встретились местный "Аль-Иттихад" и "Аль-Джаиш" из Дамаска. Встреча завершилась ничьей - 0:0.

Безопасность на матче осуществлял батальон военной полиции. Они встречали болельщиков при входе на стадион. Такие меры предосторожности были связаны с тем, что обстановка в городе остается неспокойной.

Отметим, во время войны футболисты "Аль-Иттихада" проводили все матчи на выезде. Встреча с "Аль-Джаишем" состоялась в Алеппо, но не на стадионе клуба. Арена "Алеппо Интернешнл Стэдиум", которая была постороена в 2007 году, находится близко к линии фронта.