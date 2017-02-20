В Швейцарии расследуют выплату ФИФА 1,7 миллиона евро в адрес Беккенбауэра

Власти Швейцарии занялись расследованием по поводу выплаты 1,7 миллиона евро в адрес экс-игрока сборной Германии и функционера Франца Беккенбауэра. Как сообщает AS, основанием для расследования стали заявления бывшего финансового директора ФИФА Маркуса Каттнера, который рассказал, что Беккенбауэр получил эту сумму якобы за консультационные услуги Федерации футбола ЮАР, когда эта африканская страна получила право проведения ЧМ-2010. Причем средства были переведены через гибралтарские счета, что вызвало дополнительные подозрения швейцарских властей, которые усмотрели в этом признаки коррупции.

По данным источника, Федерация футбола ЮАР после получения права проведения ЧМ-2010 обратилась к ФИФА за финансовой помощью. Тогдашний генсек ФИФА Урс Линси распорядился оказать эту помощь, хотя подобное запрещено регламентом организации. После этого деньги получил и Беккенбауэр со своими помощниками Андреасом Аболдом и Федором Радманном.