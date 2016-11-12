В Финляндии вышла книга о семье Еременко

В Финляндии вышла книга о футбольной семье Еременко – отце Алексее и его сыновьях Алексее, Романе и Сергее. Она называется "Еременко – история футбольной семьи". На 260 страницах книги рассказывается о жизни семьи, их переезде в Финляндию и карьере футболистов.

Отметим, что Еременко-старший уехал из СССР в Финляндию в 1990 году, где выступал за ряд местных клубов, а после стал тренером. На данный момент он возглавляет "Шахтер" из Караганды.

Старший сын Алексей, выступавший в России за "Сатурн" и "Рубин", в возрасте 33 лет завершил карьеру.

Роман Еременко защищает цвета ЦСКА и сборной Финляндии, но в данный момент отстранен от футбола ФИФА и УЕФА – решение УЕФА по-прежнему не оглашено, а то, в чем провинился игрок, по-прежнему обсуждается на уровне слухов.

Младший сын Сергей выступает за "Базель".