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"Спорт Ресифе" и "Жувентуде" надеются, что в авиакатастрофе с "Шапекоэнсе" есть выжившие

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Бразильские клубы "Спорт Ресифе" и "Жувентуде" обратились со словами поддержки к близким тех, кто находился на борту разбившегося в Колумбии самолета. На нем летели 72 человека, включая бразильскую команду "Шапекоэнсе", которая должна была провести финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ".

– Сейчас мало информации, но мы надеемся, что хорошие новости придут в ближайшее время, что облегчит наше беспокойство за судьбу "Шапекоэнсе", – говорится в сообщении в официальном твиттере "Жувентуде".

В "Спорт Ресифе" также надеются, что после катастрофы есть выжившие.

– Мы выражаем солидарность со всеми близкими, с теми, кто был на борту самолета "Шапекоэнсе", – говорится в твиттере "Спорт Ресифе". – Мы надеемся на хорошие новости.

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