"Шапекоэнсе" создаст новую команду из игроков второго дивизиона

"Шапекоэнсе" сформирует новый состав команды из игроков бразильской серии B, сообщает Marca со ссылкой на президента клуба Ивана Тоссо. 29 ноября бразильская команда попала в авиакатастрофу, в результате которой погиб 71 человек из 77. В числе шестерых выживших - три футболиста. 25 января "Шапекоэнсе" проведет первый матч в новом составе. Соперником станет "Жоинвиль".

- Будем набирать состав, исходя из финансовых возможностей, - пояснил Тоссо. - Все в курсе, что мы не можем покупать дорогих игроков. Возьмем молодежь и футболистов серии B.