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"Шапекоэнсе" создаст новую команду из игроков второго дивизиона

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"Шапекоэнсе" сформирует новый состав команды из игроков бразильской серии B, сообщает Marca со ссылкой на президента клуба Ивана Тоссо. 29 ноября бразильская команда попала в авиакатастрофу, в результате которой погиб 71 человек из 77. В числе шестерых выживших - три футболиста. 25 января "Шапекоэнсе" проведет первый матч в новом составе. Соперником станет "Жоинвиль".

- Будем набирать состав, исходя из финансовых возможностей, - пояснил Тоссо. - Все в курсе, что мы не можем покупать дорогих игроков. Возьмем молодежь и футболистов серии B.

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