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Роналду, Буффон, Бэйл, Обамеянг и Агуэро - претенденты на "Золотой мяч"-2016

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Журнал France Football опубликовал первую пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли нападающие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (оба - "Реал") и вратарь Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

Ранее стало известно, что издание каждый час будет публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч". Всего в расширенный список войдет 30 игроков.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.

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