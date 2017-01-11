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Роналдо: "Шокирован шуткой Оуэна"

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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что его шокировала шутка бывшего партнера по команде Майкла Оуэна по поводу веса бразильца. 37-летний англичанин после церемонии вручения "Золотого мяча" форварду "Реала" Криштиану Роналду написал в твиттере: "Думал, что набрал вес, пока не увидел Роналдо".

- Я в шоке, - цитирует Goal Роналдо. - В каком мире мы живем, что мой вес имеет настолько большое значение. Если честно, даже не знаю, почему это так важно.

Другой экс-игрок "Реала" Роберто Карлос добавил следующее: "Я не люблю такие шутки. Роналдо очень хороший мой друг, и мы все должны быть осторожными со словами. Дело в том, что суть Роналдо не в его теле, а в его сердце, у него очень большое сердце.

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Материалы REN-TV

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