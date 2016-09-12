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Платини разрешили выступить с речью перед выборами президента УЕФА

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Президент УЕФА Мишель Платини получил разрешение от комитета по этике ФИФА выступить с речью перед выборами нового главы организации, сообщает официальный сайт союза. Конгресс УЕФА, на котором пройдут выборы, состоится 14 сентября в Афинах. На должность претендуют президенты футбольных союзов Словении и Голландии - Александр Чеферин и Михаэль ван Праг соответственно. Ранее сообщалось, что Россия поддержит на выборах Чеферина.

Платини был отстранен от футбола за незаконное получение от экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера 2 миллионов швейцарских франков в 2011 году. Изначально дисквалификация составляла 8 лет. После жалобы Платини в апелляционный комитет ФИФА она была сокращена до шести лет, а после апелляции в CAS - до четырех. 

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