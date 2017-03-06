Матерацци покинул пост главного тренера клуба из Индии

Главный тренер "Ченная" Марко Матерацци покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.

43-летний экс-игрок сборной Италии работал наставником коллектива из Индии с 2014 года. В сезоне-2014/15 "Ченнай" под руководством Матерацци стал чемпионом страны.