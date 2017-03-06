Матерацци покинул пост главного тренера клуба из Индии

Главный тренер "Ченная" Марко Матерацци покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.
43-летний экс-игрок сборной Италии работал наставником коллектива из Индии с 2014 года. В сезоне-2014/15 "Ченнай" под руководством Матерацци стал чемпионом страны.
Club Statement ChennaiyinFC on Marco Materazzi https://t.co/l8wbizDWlI. #ThalaMarco pic.twitter.com/9VhRhXOokb– Chennaiyin FC (@ChennaiyinFC) 6 марта 2017 г.
баламошка
Чпокнул Айшварию Рай и довольный свалил.
18:16