18:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Матерацци покинул пост главного тренера клуба из Индии

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Главный тренер "Ченная" Марко Матерацци покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.

43-летний экс-игрок сборной Италии работал наставником коллектива из Индии с 2014 года. В сезоне-2014/15 "Ченнай" под руководством Матерацци стал чемпионом страны.

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