Королю футбола - 78. День рождения отмечает легендарный Пеле

Сегодня легендарному футболисту, трехкратному чемпиону мира Пеле исполняется 78 лет.

Он – единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок, лучший молодой игрок чемпионата мира 1958, лучший игрок чемпионата мира 1970, двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов и десятикратный чемпион штата Сан-Паулу.

За свою карьеру Пеле играл за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос", а также провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

Дело Пеле продолжил его сын Эдиньо, тоже попавший в состав "Сантоса" Но, в отличие от отца, он выбрал амплуа вратаря.

Пеле - член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА, член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. Он является одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.