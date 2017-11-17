Адриану готов бесплатно выступать за "Фламенго"

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриану отметил, что хочет возобновить карьеру. По его словам, за "Фламенго" он готов выступать бесплатно. Последним клубом 35-летнего форварда был американский "Майами Юнайтед"

– "Фламенго" всегда был для меня очень важен, – цитирует Адриану foxsports.com.br. – Я люблю этот клуб, несмотря ни на что. Мне не нужно это доказывать. В следующем году я намерен серьезно тренироваться. Готов вернуться, если я буду нужен "Фламенго", и мне не надо ничего платить. Играл бы за клуб просто из-за любви.