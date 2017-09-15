Виталий Мутко: "Даже если какой-то директор лаборатории химичил, почему должны наказывать спортсменов?"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что молодые спортсмены не должны страдать из-за антидопинговых нарушений других людей. Ранее национальные антидопинговые агентства 17 стран обратились в МОК с просьбой отстранить Россию от участия в Играх-2018 в связи с допинговой ситуацией в стране.

- Опять бесконечные призывы. Непонятно, на чем они основаны. Почему-то призывают не допускать нашу сборную до Игр, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Каждый олимпийский цикл происходит обновление состава на 30 процентов. Будут абсолютно новые молодые спортсмены, а при чем здесь они? За кого они должны страдать на этой Олимпиаде? Даже если какой-то директор лаборатории химичил и покрывал какие-то пробы. Почему должны наказывать спортсменов? Надеюсь, что все спокойно разберутся и будут приняты разумные решения.