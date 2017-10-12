Валерий Газзаев: "Проект об отстранении тренеров за нарушение правил о допинге нужно дорабатывать"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев поддерживает законопроект об отстранении тренеров от работы за нарушение антидопинговых правил. При этом политик считает, что он требует серьезной доработки ко второму чтению.

Газзаев напомнил, что по Всемирному антидопинговому кодексу за нарушение антидопинговых правил не только тренеры, но и инструкторы, врачи или другой персонал спортсмена подлежат дисквалификации.

– А спортсмены, в свою очередь, просто не имеют права работать с отбывающими дисквалификацию. Никаких советов по тренировкам или технике, питанию или медицине, вообще ничего, – приводит ТАСС слова Газзаева. – Иначе сами спортсмены станут нарушителями свода антидопинговых правил.

Он также указал на то, что в августе прошлого года приказом Минспорта утверждены Общероссийские антидопинговые правила.

– В них прямо предусмотрено, что за распространение или попытку распространения, а также назначение или попытку назначения любому спортсмену любой запрещенной субстанции или запрещенного метода виновный персонал спортсмена дисквалифицируется на срок от четырех лет и до пожизненного, – продолжил Газзаев. – Поэтому, если у авторов законопроекта есть конкретная информация, что дисквалифицированные тренеры продолжают работать со спортсменами, то это предмет для специального разбирательства, здесь уже дисциплинарный антидопинговый комитет должен разбираться в нарушении условий дисквалификации.

Механизм отстранения тренера, который замешан в махинациях с допингом, он и сегодня работает, а вот убедительных доводов того, что нам не хватает правового регулирования в этом вопросе, я не услышал. Сегодняшний законопроект, по большому счету, нужно рассматривать, скорее, как сигнал, что наша страна продолжает работать, бороться с допингом в спорте.