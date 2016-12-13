Хакеры опубликовали документы о сговоре США и Канады против МОК

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередные документы антидопинговых агентств. В этих документах говорится о сговоре США и Канады перед Олимпиадой-2016, чтобы под видом борьбы за "чистоту" спорта продвигать свои политические интересы. Хакеры, в частности, опубликовали переписку сотрудников USADA, которые обсуждают способы дискредитации МОК и создание агентства с большими, чем у МОК, полномочиями.

Так USADA и Канадский центр по спортивной этике запустили совместный проект "Олимпиец". Юридическая фирма Davies Ward Phillips & Vineberg LLP помогла USADA и Канадскому центру подать иск против МОК. Кроме того, USADA и Канадский центр обратились за поддержкой к таким странам, как Польша, Испания, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австрия и Финляндия. Однако, агентства этих стран отказались принимать участие в политическом заговоре США и Канады. Таким образом, USADA и Канадскому центру пришлось оплатить все судебные издержки.

Несмотря на провал судебного иска против МОК, проект "Олимпиец" продолжает работать. США и Канада разочарованы сильной и независимой позиции МОК. USADA и Канадский центр больше интересует не борьба за "чистоту" спорта, а политические игры. Их главная цель – отстранить МОК от принятия решений, утверждают хакеры.