Дмитрий Свищев: "Экспертная комиссия Госдумы должна быстро отреагировать на доклад Макларена"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев подчеркнул, что комиссия Госдумы намерена быстро отреагировать на доклад о допинге в российском спорте, подготовленный следователем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном.

Вторая часть доклада была презентована 9 декабря в Лондоне, его авторы утверждают, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в допинговые махинации.

- Времени нет, надо очень быстро отреагировать, потому что под угрозой участие наших спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также турниры, которые должны пройти в России, - приводит ТАСС слова Свищева. - Поэтому очень важно оперативно проанализировать те проблемы, которые сейчас существуют с допингом в нашей стране.

Я также войду в состав экспертной комиссии. Кроме того, в нее войдут в основном члены комитета Госдумы по спорту, депутаты-спортсмены и все те люди, которым интересна судьба российского спорта.

Это будет независимая комиссия, которая должна разобраться в ситуации, оценить, кто прав, а кто виноват, оценить роль России, министерства и Олимпийского комитета России в данной проблеме. Комиссия сделает какие-то выводы, которые потом лягут в основу решения этой комиссии. Далее запросы и поручения могут разойтись в определенные организации и использоваться при принятии каких-либо решений.