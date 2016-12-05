14:16 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Увеличение бюджета РУСАДА поможет брать больше проб"

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Глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков объяснил, с какой целью был увеличен бюджет Российского антидопингового агентства. Он также отметил, что финансировать РУСАДА будет не Министерство спорта РФ.

– Пока РУСАДА не восстановлено, допинг-контролем занимается Антидопинговое агентство Великобритании, пробы забирают иностранные офицеры, – цитирует Жукова ТАСС. – Необходимо брать большее количество проб. По расчетам, которые были переданы в Независимую общественную антидопинговую комиссию, потребуется большая сумма, чем было изначально предусмотрено в бюджете, – 556 миллионов, поэтому я и предложил увеличить финансирование РУСАДА. Агентство будет финансироваться непосредственно из бюджета, а не через министерство спорта.

Ранее стало известно, что бюджет РУСАДА будет увеличен до 556 миллионов рублей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3841943

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