Президиум федераций прыжков в воду и синхронного плавания России пройдет 20 октября

Президент Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что президиум организаций пройдет 20 октября. На заседании будут подведены итоги выступления в олимпийском сезоне и определены планы на ближайший сезон.

– Относительно прыжков в воду будем рассматривать дату выборов, с главным тренером, с кандидатом, мы фактически уже определились, это будет Светлана Моисеева, она будет заниматься командой, Глеб Гальперин, как предполагается, будет выполнять менеджерские функции – по деньгам и прочему, Дмитрий Саутин займется хайдайвингом, – цитирует "Р-Спорт" Власенко. – Ориентировочно выборную конференцию проведем в конце года, дата будет утверждена на президиуме.