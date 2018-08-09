16:12 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Бондарь и Минибаев выиграли золото в прыжках с вышки на чемпионате Европы


Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы.

Британцы Мэтью Диксон и Нао Уильямс заняли второе место. Замкнули тройку - армяне Владимир Арутюнян и Лев Саргсян (396,84).

Глазго (Шотландия)

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Синхронные прыжки, 10 м

1. АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ / ВИКТОР МИНИБАЕВ (Россия) – 423,12 

2. Мэтью Диксон / Ноа Уильямс (Великобритания) – 399,90 

3. Владимир Арутюнян  / Лев Саргсян (Армения) – 396,84

 

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