Бондарь и Минибаев выиграли золото в прыжках с вышки на чемпионате Европы

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы.
Британцы Мэтью Диксон и Нао Уильямс заняли второе место. Замкнули тройку - армяне Владимир Арутюнян и Лев Саргсян (396,84).
Глазго (Шотландия)
Чемпионат Европы
Водные виды спорта
Прыжки в воду
Мужчины
Синхронные прыжки, 10 м
1. АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ / ВИКТОР МИНИБАЕВ (Россия) – 423,12
2. Мэтью Диксон / Ноа Уильямс (Великобритания) – 399,90
3. Владимир Арутюнян / Лев Саргсян (Армения) – 396,84