Уиггинс объявил о завершении 15-летней карьеры

Британец сэр Бредли Уиггинс объявил об уходе из велоспорта. За свою 15-летнюю карьеру 36-летний спортсмен выиграл пять золотых медалей Олимпийских игр в гонках на треке и шоссе в гонке с раздельным стартом. Также на его счету победа в "Тур де Франс" в 2012 году.

– Я был достаточно удачлив, чтобы жить мечтой и осуществить свое детское стремление зарабатывать на жизнь спортом, – написал Уиггинс на своей странице в Facebook. – Ведь я влюбился в велоспорт еще в 12 лет. Я познакомился со своими кумирами и гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет.

Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым я всегда буду благодарен за их поддержку. Велоспорт дал мне все, что я хотел, однако я не смог бы этого сделать без поддержки моей замечательной жены и наших удивительных детей. 2016-й год станет концом моей главы.