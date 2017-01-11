17:00 | ВЕЛОСПОРТ

Российская велогонщица дисквалифицирована на 4 года

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РУСАДА на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета дисквалифицировало российскую велогонщицу Анастасию Стародубцеву за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификации составляет 4 года, начиная с 19 июня 2015 года. Причина дисквалификации - "наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена". 

На Кубке России-2015, проходившем с 8 по 10 июня, Стародубцева взяла серебро в спринте и парной гонке преследования, а также бронзу в гите.

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/news/informatsiya-o-diskvalifikatsii-velosport-17

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