Российская велогонщица дисквалифицирована на 4 года

РУСАДА на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета дисквалифицировало российскую велогонщицу Анастасию Стародубцеву за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификации составляет 4 года, начиная с 19 июня 2015 года. Причина дисквалификации - "наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена".

На Кубке России-2015, проходившем с 8 по 10 июня, Стародубцева взяла серебро в спринте и парной гонке преследования, а также бронзу в гите.