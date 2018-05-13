Британец Йейтс выиграл девятый этап "Джиро д'Италия" и сохранил лидерство в общем зачете

Британский велогонщик Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) занял первое место на девятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия". Второе место занял француз Тибо Пино (FDJ), третьим стал колумбиец Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott).
После победы Йейтс продолжает лидировать в общем зачете соревнований. Эстебан Чавес идет вторым, а на третьем месте голландец Том Дюмолен (Sunweb).
Shvetsov
Дюмолен, похоже терпит в засаде, надеется на разделку. Астматику-допингеру Фруму на Джиро ничего не светит, не его гонка. Зря поехал, на туре может и не потянуть, как Кинтана в прошлом году, и химия не поможет.
19:36