Британец Йейтс выиграл девятый этап "Джиро д'Италия" и сохранил лидерство в общем зачете

Британский велогонщик Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) занял первое место на девятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия". Второе место занял француз Тибо Пино (FDJ), третьим стал колумбиец Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott).

После победы Йейтс продолжает лидировать в общем зачете соревнований. Эстебан Чавес идет вторым, а на третьем месте голландец Том Дюмолен (Sunweb).