Разработчики NBA 2K18 сменили обложку игры из-за перехода Ирвинга в "Бостон"

Компания 2K, занимающаяся разработкой нового баскетбольного симулятора NBA 2K18, представила новую обложку игры. Разыгрывающий Кайри Ирвинг перебрался из "Кливленда" в "Бостон"​, что привело к смене обложки.

Ранее предполагалось, что главным лицом игры будет 25-летний американец в форме "Кавальерс". Однако из-за перехода разработчикам баскетбольного симулятора, выход которого запланирован на 19 сентября, пришлось в срочном порядке менять всю рекламную продукцию.

Напомним, что это не первый случай, когда разработчики сталкиваются с проблемами из-за того, что в реальной жизни с главными лицами игр происходят события, влияющие на маркетинг. Этот эффект получил название "проклятие обложки".

NBA 2K18 настигло "проклятие обложки"