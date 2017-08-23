NBA 2k18 настигло "проклятие обложки"

Компания 2K, занимающаяся разработкой нового баскетбольного симулятора NBA 2K18, столкнулась с проблемой, которая в интернете получила название "проклятие обложки". Ранее было объявлено, что разыгрывающий Кайри Ирвинг в новой форме "Кливленда" будет главным лицом новой игры. Однако сегодня игрок перешел в "Бостон". Таким образом, разработчикам NBA 2K18, выход которой запланирован на 19 сентября, придется в срочном порядке менять всю рекламную продукцию, а также обложку игры.

Ранее с подобным сталкивалась компания EA Sports и игры серии UFC - Джон Джонс получил условный срок и был лишен пояса, Ронда Роузи потеряла звание чемпионки, а Конор Макгрегор впервые за шесть лет потерпел поражение за 10 дней до релиза UFC 2.

Также стоит отметить, что в этом году Неймар в форме "Барселоны" должен был стать главной звездой PES 2018, но игрок перешел в "ПСЖ".

Ирвинг перешел в "Бостон"