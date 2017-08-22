Представлен трейлер PES 2018

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, представила новый видеоролик о своей игре. На презентации на выставке Gamescom в Кельне был показан новый трейлер, а также ролики о режимах myClub (аналог Ultimate Team в FIFA. - Прим. "СЭ") и "Сезоны".

В трейлере игры акцент был сделан на новых стадионах, движениях игроков, а также командах, получивших специальные лицензии: дортмундская "Боруссия", "Барселона", "Валенсия", "Интер", "Милан", "Арсенал", "Ливерпуль", сборные Бразилии и Франции. Девизом PES 2018 стала фраза: "Где создаются легенды".

Примечателен тот факт, что в ролике сделано так, что полузащитник сборной Бразилии и "Ливерпуля" Филиппе Коутинью отдает передачу форварду "Барселоны" Луису Суаресу, а тот забивает гол. Ранее в СМИ появилась информация, что бразилец может перебраться в стан каталонцев.

Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.