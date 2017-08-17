Игроки Team Liquid получают от 100 до 200 тысяч долларов в год

Зарплата игроков по Dota 2 европейской организации Team Liquid составляет от 100 до 200 тысяч долларов в год. Сумму озвучил CEO "Ликвид" Виктор Гуссенс в интервью порталу theverge.com. Организация также предоставляет киберспортсменам всю необходимую компьютерную технику, берет на себя расходы по тренировочным сборам и оплачивает услуги командного психолога.

Напомним, на прошлой неделе Team Liquid победила на чемпионате мира по Dota 2 – The International 2017 – с рекордным призовым фондом 24,8 миллиона долларов. Триумфатор первенства заработал из них 10,8 миллиона.

Team Liquid также имеет составы по дисциплинам Counter-Strike и League of Legends. Организация базируется в Европе, однако заявляет команды по LoL и CS:GO в Северной Америке.